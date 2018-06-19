19.06.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Общество, Права человека, Спецслужбы, Украина

В СБУ луганчанку избили и отобрали паспорт, из мести за брата, отказавшегося быть сексотом


Представители украинской охранки издевались над мирной жительницей Луганщины, били её, забрали паспорт и лишили всех выплат.

Об этом во время брифинга в «ЛуганскИнформЦентре» рассказал брат пострадавшей Алексей Хорошун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хорошун рассказал, что моральному и физическому давлению со стороны киевских силовиков на подконтрольной Украине территории Луганщины подверглась его сестра.

«11 числа этого месяца позвонила мне моя сестра. Говорит: «Лёша, у нас проблемы. Я сейчас в посадке, прикована наручниками к дереву, они хотят тебя видеть», СБУ – имеется в виду. Я спрашиваю: «Ну как так, из-за чего?». Она отвечает, что «У них есть такая информация, что ты служишь и так далее». Я грузчиком работаю на пекарне, какая служба? Потом я слышал крики, её били», – поделился историей житель Республики.

Он добавил, что в день инцидента сотрудники СБУ неоднократно предлагали ему сотрудничество, от которого мужчина отказался.

«Потом позвонил сестре, спросил дома ли она, на что она ответила, что уже да. Хромает она сильно. Били ее. У сестры забрали паспорт, прекратили выплаты детские и сказали, что ещё матери пенсию прекратят выплачивать», – отметил Хорошун.

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