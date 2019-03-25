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25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Спецслужбы, Украина
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В СБУ назвали своего перебежчика алкоголиком, “пропившим честь офицера”

В СБУ подтвердили, что перебежчик в ДНР Василий Прозоровский – их бывший сотрудник, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

По версии ведомства, причиной его увольнения стали алкоголизм и низкие моральные качества.

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“Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и тому подобное.
Показательно, что Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.
Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ “достойных” людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени”, – говорится в сообщении СБУ в соцсети.

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