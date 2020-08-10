В СБУ отрапортовали о львовянке, которой названивает «майор ФСБ»

10.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В отделение СБУ на Львовщине обратилась женщина, которую якобы пытались завербовать в Донецке, а после прибытия на подконтрольную Киеву территорию на её номер звонил майор ФСБ и настаивал на сотрудничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по утверждению ведомства, на Львовщине контрразведка СБУ «зафиксировала факт вербовки» украинки «представителями спецслужб РФ».

«Установлено, что львовянка во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее отправили в так называемый «МГБ ДНР», где от нее требовали согласия в конфиденциальном сотрудничестве в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы.

По замыслу кураторов, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов нашей страны, которые приезжают на территорию Донецкой области», – заявляют в спецслужбе.

В ведомстве отметили, что по прибытии на подконтрольную Киеву территорию женщина «добровольно сообщила» в СБУ Львовской области «о факте незаконного задержания и попытки вербовки».

«За время пребывания в Донецке, меня задерживали представители незаконных вооружённых формирований так называемого ДНР, – рассказывала женщина с заретушированным лицом и изменённым голосом. – Причиной данного задержания стало то, что я длительное время проживала на территории Западной Украины и, исходя из этого, могу владеть информацией про объекты на указанной территории».

«На предприятии, которое мне принадлежало, работали жители Западной Украины, которых задержали сотрудники НВФ ДНР и удерживали в подвальных помещениях и применяли к ним пытки и пытались склонить к сотрудничеству, ко мне также применяли способы запугивания, физическое и психологического насилия. В ходе разговора было заявлено про обязательное сотрудничество для передачи информации сотрудникам ФСБ РФ и МГБ ДНР, информации касательной жителей Западной Украины, которые приезжают или будут приезжать в Донецкую область», – сочиняет неизвестная дама.

При этом, по её словам, «ФСБ РФ и МГБ ДНР» особенно интересовало всё, что касается семей украинских военных и правоохранителей.

«После выезда с оккупированной территории, мне звонил сотрудник ФСБ РФ с военным званием майор, который заявил про обязательное сотрудничество. После чего я выкинула SIM-карту из телефона с его номером и добровольно сообщила про данные события сотрудникам СБУ», – утверждала женщина.

«Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании», – обращается к украинцам СБУ.