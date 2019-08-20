В СБУ подсчитали попросивших амнистии у Украины ополченцев Донбасса

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В рамках программы “Тебя ждут дома” в 2019 году 367 человек добровольно отказались от участия в деятельности вооруженных формирований ЛНР и ДНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Служба безопасности Украины.

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“По имеющимся данным программой СБ Украины “Тебя ждут дома” воспользовались 367 человек”, – говорится в сообщении.

Программа распространяется на лиц, которые “добровольно отказались от участия в деятельности террористических групп и НВФ, не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях; искренне готовы содействовать в раскрытии преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или формирования и прекращении их деятельности”.

Как сообщили в спецслужбе, чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться к сотрудникам СБУ непосредственно или через родственников, знакомых с помощью одного из доступных средств связи.