В СБУ показали предвыборный “муляж теракта” в харковском метро

22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы якобы пытались устроить теракт в харьковском метрополитене, однако СБУ вовремя заменила взрывчатку муляжом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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«По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — сказано в сообщении.

По данным СБУ, “представители спецслужб РФ” якобы передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.



«Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили пятнадцать тысяч долларов США за совершение преступления. Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших», — уверяют в ведомстве.

“Во время проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на “муляж”, – говорится в сообщении.

В спецслужбе уверяют, что после якобы имевшей место установки на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства во время массового скопления людей, “злоумышленник” был задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.