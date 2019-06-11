В СБУ полетели головы – в центральном аппарате и на местах

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский своим указом провел масштабные чистки в центральном аппарате и региональных управлениях СБУ. В частности, уволены два заместителя главы СБУ – Олег Фролов и Владислав Косинский – из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича», — сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

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Также он рассказал, что президент уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

«Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой», — сказал Рябошапка.