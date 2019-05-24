В СБУ пообещали Зеленскому судьбу Януковича

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Нарушивший Конституцию сразу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский закончит так же, как его предшественник Виктор Янукович.

Об этом в эфире крымскотатарского телеканала «ATR» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Конституционный суд будет руководствоваться исключительно Конституцией Украины, он признает указ пана Зеленского (о роспуске парламента – прим. ред.) неконституционным.

Нарушив Конституцию буквально через несколько минут после инаугурации, когда он на ней клялся, и на следующий день, сделав антиконституционный шаг, подписав этот указ – это начало трагического конца пана Зеленского. В своё время я предупреждал пана Януковича, какая у него будет трагическая судьба, и не только его. Я бы не хотел, чтобы это произошло и с Зеленским», – отметил он.

Также Григорий Омельченко добавил, что никогда даже не подаст руки человеку, который в условиях войны прятался от мобилизации, после чего стал главнокомандующим.

«Когда пан Зеленский принял присягу и вышел встретиться с руководителями оборонного сектора и СБУ, все военные, которые были, отдавали ему честь. И только 2 генерала не отдали ему честь – глава СБУ пан Грицак и командующий ССО.

Для меня, как офицера, они поступили честно. Будь я среди этих руководителей, я бы тоже не отдал честь, но я бы и не подал руки. Потому что я не воспринимаю личность, которая пряталась от войны, от мобилизации, было 4 повестки, а в это время погибали наши лучшие сыны и дочери на фронте, и ты становишься верховным главнокомандующим», – резюмировал генерал.