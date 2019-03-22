В СБУ рассказали о похищении бомбы

22.03.2019, Харьков, Владимир Гладков

Сотрудники СБУ якобы предотвратили организованный «российскими спецслужбами» теракт в Харьковском метрополитене.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецоперация проводилась Управлением СБ Украины в Харьковской области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области», – сообщили на сайте.

В ходе операции сотрудниками спецслужб было «установлено», что в организации и подготовке теракта «виновата» Россия, которая таким образом якобы хотела дестабилизировать обстановку перед выборами.

«Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали, что представителями спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили пятнадцать тысяч долларов США за выполнение преступления.

Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших», – заявили в пресс-службе.

Также в СБУ не забыли похвастаться «профессионализмом» своих сотрудников, которые якобы умудрились выкрасть взрывное устройство у «исполнителя» и заменить его муляжом.

«Во время проведения спецоперации украинская спецслужба не допускала возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан. В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на «муляж».

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после установления на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта. Продолжается досудебное следствие», – добавили в СБУ.