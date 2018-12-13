13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Религия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

В СБУ сорвали протесты прихожан канонической Церкви против “собора Порошенко”

СБУ сорвала попытки протестных акций со стороны прихожан канонической УПЦ в Киеве и других регионах Украины накануне и во время проведения так называемого “объединительного собора” по созданию подконтрольной Фанару и властям Украины церковной структуры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Мы с вами стоим накануне знаменательного события — получения Украиной автокефалии, самостоятельности Украинской православной церкви. Событие, без преувеличения, для нас историческое. Историческое, и великое для всего мирового православия. И только одна страна в мире категорически выступает против – это РФ, ибо она теряет значительный фактор возможности влиять на ситуацию в нашей стране. Службой безопасности Украины задокументировано намерении организовать в Киеве и других регионах нашей страны провокации накануне и во время проведения Объединительного собора и создания Украинской поместной православной церкви”, – сказал Кононенко.

Напомним, в УПЦ назвали “собор Порошенко” “незаконным сборищем” и не благословили на участие в нем своих прихожан и клириков. А предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий отправил обратно в Стамбул нераспечатанный конверт с приглашением от патриарха Варфоломея принять участие в “соборе”.

Тем не менее, “собор” назначен на 15 декабря в храме святой Софии в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть