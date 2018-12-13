В СБУ сорвали протесты прихожан канонической Церкви против “собора Порошенко”

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

СБУ сорвала попытки протестных акций со стороны прихожан канонической УПЦ в Киеве и других регионах Украины накануне и во время проведения так называемого “объединительного собора” по созданию подконтрольной Фанару и властям Украины церковной структуры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Мы с вами стоим накануне знаменательного события — получения Украиной автокефалии, самостоятельности Украинской православной церкви. Событие, без преувеличения, для нас историческое. Историческое, и великое для всего мирового православия. И только одна страна в мире категорически выступает против – это РФ, ибо она теряет значительный фактор возможности влиять на ситуацию в нашей стране. Службой безопасности Украины задокументировано намерении организовать в Киеве и других регионах нашей страны провокации накануне и во время проведения Объединительного собора и создания Украинской поместной православной церкви”, – сказал Кононенко.

Напомним, в УПЦ назвали “собор Порошенко” “незаконным сборищем” и не благословили на участие в нем своих прихожан и клириков. А предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий отправил обратно в Стамбул нераспечатанный конверт с приглашением от патриарха Варфоломея принять участие в “соборе”.

Тем не менее, “собор” назначен на 15 декабря в храме святой Софии в Киеве.