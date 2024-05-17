В СБУ ушло 57 тысяч листов на строителей фортификаций под Харьковом

Власти Харьковской области передали в СБУ огромное количество материалов, касающихся махинаций с возведением оборонительных сооружений. Об этом в эфире телеканала НТА заявил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам гауляйтера, речь идет о «недочетах» при строительстве.

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«Для УСБУ Украины в Харьковской области мы предоставили материалов 57 тысяч листов. И также мы общаемся со всеми остальными правоохранительными органами, и мы сами заинтересованы в том, чтобы они обращали наше внимание на те недочеты, которые, возможно, будут при выполнении таких работ.

Или некачественный бетон, или дерево, или материал, которыми мы оборудуем линии сообщения, арматура и так далее. Или у нас были факты, когда правоохранительные органы обратили наше внимание на то, что одна из фирм-подрядчиков, собственник опосредованно ассоциируется со страной-агрессором», – заявил Синегубов.