В СБУ уверяют, что не запрещали Вышинскому вьезд на Украину

23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководителю “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому разрешен въезд на Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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“Согласно статье 1 Закона Украины “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины” гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Учитывая изложенное, вопрос о запрете въезда в Украину запрашиваемому лицу (руководителю “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому – ред.) не рассматривался”, – говорится в сообщении СБУ.

Ранее руководитель “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский сообщал, что приедет в Киев на следующее судебное заседание по его делек, намеченное на 6 ноября.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК. Освобождение Вышинского из-под стражи состоялось по итогам обмена по формуле “35 на 35”.