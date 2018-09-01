В СБУ уверяют, что Захарченко убили не они

01.09.2018, Киев, Семен Дорошенко

Глава СБУ Василий Грицак отрицает причастность украинской стороны к гибели главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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«На мой взгляд, прогнозированная ситуация. Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик… Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», — сказал он журналистам в субботу в Киеве, комментируя задержание в Донецке украинских диверсантов и возложение вины на СБУ за убийство Захарченко.

Он также отметил: «Какой выход у тех, кто содействовал всем этим действиям? Первый вариант: забрать этих людей на территорию РФ и там их трудоустроить, а второй: ликвидировать тех, кто давал им в свое время разные преступные приказы».

Также Грицак добавил: «Поэтому нас абсолютно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах».