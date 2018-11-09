В СБУ узнали, для чего нужны ДНР и ЛНР

09.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Россия якобы собирается создать на территории Украины около 5 народных республик, что даст ей право добиваться полной федерализации Украины.

Об этом в ходе брифинга заявил глава СБУ Василий Грицак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Грицак заявил, что ещё до 2014 года Россия создала на Украине контролируемое общественно-политическое группирование

«В рамках подготовки к активной фазе гибридной войны, задекларированной в контексте необходимости легализации евроатлантических стремлений Украины ещё в 2013 году, до начала 2014 года российская сторона создала на Украине мощное контролируемое общественно-политическое группирование. С целью координации деятельности Украина условно была поделена Кремлём на округа: центральный, западный, восточный, южный и крымский. Возглавили работу с соотечественниками сотрудники российских спецслужб под прикрытием посольств и консульских подразделений по всей Украине. В целом на 1 января 2014 года российская пятая колонна на Украине включала в себя около 670 организаций. Это те организации, на которые планировала опираться Россия, делая попытку перенаправить Украину с евроатлантических стремлений на восток», – пояснил он.

По его мнению, у России есть «программа максимум» – это создание 2 или 5 народных республик.

«Создание так называемого пояса нестабильности. На самом деле достаточно создать 1-2 таких псевдореспублики и это позволит им через эту призму добиваться федерализации Украины. Так называемые ДНР и ЛНР никогда не рассматривались Кремлём как потенциальные субъекты для включения в состав РФ. Их настоящая цель – вернуть Украине на правах федерального автономного округа или другого образования с правом вето и евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Для этого России было нужно и нужно сейчас добиться хотя бы видимой легитимности существования этих республик. Именно для этого Россия имитирует в ОРДЛО проведение так называемых выборов», – подчеркнул Грицак.

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