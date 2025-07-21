В Сейме глубоко оскорбились решением Верховной рады о послевоенном переселении украинцев из Польши
МИД Польши должен немедленно выразить протест против принятого накануне Верховной радой постановления, которое объявляет преступлением коммунистической Варшавы и Москвы переселение украинцев из восточных регионов Польши в СССР после окончания Второй Мировой войны и установления новых границ.
Об этом говорится в обращении депутата Сейма Гжегоша Плачека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Парламентарий обращает внимание:
«В тексте закона принудительное переселение украинцев в СССР (то есть сегодняшнюю Украину) однозначно определяется как незаконный и преступный акт коммунистических режимов Советского Союза и Польши. Но ни единого слова о контексте этих действий – то есть, о необходимости разгрома бандеровской партизанской войны и обеспечения безопасности на восточных землях Второй Речи Посполитой».
Он опасается последствий решения Верховной рады:
«Это абсолютный скандал. Если Украина официально признает перемещенных польских украинцев жертвами депортации, то: потомки этих людей могут в будущем претендовать на имущество, утверждая, что их бабушка и дедушка, или родители потеряли свои дома, фермы, магазины или землю. Такие претензии – так называемые имущественные реституции – уже были поданы против Польши еврейскими, немецкими кругами…
Положения закона могут использоваться политически, исторически и даже в судебном порядке, что создает реальную угрозу прецедента.
Положения закона уже вызывают в Польше тревогу и оппозицию, хотя именно Польша – как пограничное государство – в последние годы оказала Украине беспрецедентную помощь.
К сожалению, вместо благодарности – мы имеем дело с законом, который не только фальсифицирует исторический контекст, но был принят именно в то время, когда поляки поминают жертв Волынской резни. Трудно поверить, что президент Владимир Зеленский позволил принять такой спорный акт в такой символический момент!
Я призываю Министерство иностранных дел Польши немедленно занять позицию и предоставить информацию о том, будут ли и какие меры будут приняты в отношении этой ситуации», – пишет депутат Сейма.
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