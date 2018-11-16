В секте «Томоса» признали: Самостийной Церкви не получится

16.11.2018, Киев, Максим Карпенко

«Независимая украинская Церковь», которую путем беспрецедентного давления и грубого вмешательства в дела РПЦ строит режим Петра Порошенко, на деле будет совсем не самостоятельной – новая структура не получит статус Патриархата, а станет всего лишь митрополией Стамбульской Церкви.

Такое признание в эфире интернет-канала UkrLife заявил обслуживающий администрацию Порошенко «политолог» Александр Палий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«… Традиция есть огромная именно митрополии Киевской, поэтому есть дискуссия, что лучше для страны и для Церкви… Может быть и такое, что это возобновление Киевской митрополии и так далее… Может быть промежуточное решение. То есть, мы будем понимать, что это Патриарх наш, и это будет официальное двойное какое-то название», – заявил Палий.

Ранее сообщалось, что зависимый от США Константинопольский Патриархат вторгся на каноническую территорию РПЦ, заявив о признании украинских раскольников, в том числе, преданных анафеме Русской Церковью.

Московская Патриархия после этого разорвала отношения со Стамбулом.