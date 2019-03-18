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18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, История, Общество, Скандал, Украина
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В селе на Западной Украине открыли памятник боевикам “Нахтигаля” и убийцам евреев

В пгт. Богородчаны (Ивано-Франковская область) местные власти открыли памятник нацистским коллаборантам, военным преступникам и убийцам евреев Олексе Хыменцю и Ивану Шыманському, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом факте сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сопроводивший свое сообщение фотосвидетельством момента освящения памятника униатским священником.

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“Биография героев проста и типична: «Нахтигаль», 201-й батальон вспомогательной полиции, карательные операции против мирного населения, Холокост, этнические чистки поляков, переход в УПА, уничтожены советскими органами безопасности”, – добавил Долинский.

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