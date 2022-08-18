В семь раз выше, чем в США: в Европе пришли в ужас от цен на газ

18.08.2022  08:47 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Газ, Дзен, ЕС, Нефть, Россия, США, Экономика, Экономика коллапса, Энергетика


Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, а кризис природного газа в Европе вызван его зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции.

Об этом пишет CNN.

Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, а кризис природного газа...

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Европейский союз был вынужден разработать планы нормирования природного газа, что является решительным шагом, который нанесет ущерб семьям и бизнесу.

Цены на газ в Европе подскочили так высоко, что это может привести к рецессии экономики континента, отмечает издание.

Для сравнения, цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентным примерно 70 долларам за миллион БТЭ (термическая единица – Ред.).

Это примерно в семь раз выше, чем цены на газ в Соединенных Штатах.

Несмотря на рост цен на природный газ, цены на нефть упали, что привело к резкому снижению цен на бензин. По данным AAA (American Automobile Association), средний национальный показатель США для обычного бензина падал 64 дня подряд.

В то время аналитики говорят, что кризис природного газа в Европе способствует повышению цен на природный газ в Америке, хотя он и не является основным фактором.

«Высокие мировые цены проникают в США. Природный газ стал глобальным товаром из-за чрезвычайной ситуации из сжиженного газа», — цитирует CNN старшего менеджера Tortoise Capital Advisors.

Соединенные Штаты увеличили экспорт сжиженного природного газа в Европу, чтобы смягчить последствия потери российского газа.

«Каждую запасную молекулу, которую мы можем найти, мы отправляем в еврозону», – заявил вице-президент по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities.

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