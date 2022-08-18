В семь раз выше, чем в США: в Европе пришли в ужас от цен на газ
Цены на природный газ в США подскочили до 14-летнего максимума, а кризис природного газа в Европе вызван его зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции.
Об этом пишет CNN.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Европейский союз был вынужден разработать планы нормирования природного газа, что является решительным шагом, который нанесет ущерб семьям и бизнесу.
Цены на газ в Европе подскочили так высоко, что это может привести к рецессии экономики континента, отмечает издание.
Для сравнения, цены на природный газ в Европе торгуются на уровне, эквивалентным примерно 70 долларам за миллион БТЭ (термическая единица – Ред.).
Это примерно в семь раз выше, чем цены на газ в Соединенных Штатах.
Несмотря на рост цен на природный газ, цены на нефть упали, что привело к резкому снижению цен на бензин. По данным AAA (American Automobile Association), средний национальный показатель США для обычного бензина падал 64 дня подряд.
В то время аналитики говорят, что кризис природного газа в Европе способствует повышению цен на природный газ в Америке, хотя он и не является основным фактором.
«Высокие мировые цены проникают в США. Природный газ стал глобальным товаром из-за чрезвычайной ситуации из сжиженного газа», — цитирует CNN старшего менеджера Tortoise Capital Advisors.
Соединенные Штаты увеличили экспорт сжиженного природного газа в Европу, чтобы смягчить последствия потери российского газа.
«Каждую запасную молекулу, которую мы можем найти, мы отправляем в еврозону», – заявил вице-президент по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.