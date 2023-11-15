В Сенате США поблагодарили Украину за то, что она жертвует собой, убивая российских солдат

Украина выполняет работу, «о которой НАТО и США не просили» – убивают российских солдат.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

С трибуны Сената Беннет эмоционально призвал не останавливать военную и финансовую поддержку Украины, подчеркнув, что ВСУ выполняют задачи за США. При этом он повторил штамп пропагандистов-демократов о якобы трехстах тысячах потерь ВС РФ.

«Они в значительной степени нейтрализовали Черноморский флот. У них даже нет настоящего военно-морского флота. Благодаря их самоотверженности, воображению и готовности к самопожертвованию – им удалось нейтрализовать Черноморский флот. Никто и подумать не мог, что они смогут это сделать. И все это в то время, как русские превосходили украинцев численностью в три раза на поле боя.

Я слышал от своих коллег: «Насколько еще больше американских сокровищ (нужно выделять Украине, – авт.)». Ни один американец не потерял свою жизнь. Украинцы теряют свою жизнь во имя демократии. В общей сложности, на Украине погибло 300 тысяч российских бойцов. Спасибо вам, Украина, за то, что вы выполняете работу, о которой НАТО не просили, о которой Соединенные Штаты не просили», – заявил Беннет.