В Сенате США поблагодарили Украину за то, что она жертвует собой, убивая российских солдат

Анатолий Лапин.  
15.11.2023 20:14
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Украина выполняет работу, «о которой НАТО и США не просили» – убивают российских солдат.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выполняет работу, «о которой НАТО и США не просили» – убивают российских солдат....

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С трибуны Сената Беннет эмоционально призвал не останавливать военную и финансовую поддержку Украины, подчеркнув, что ВСУ выполняют задачи за США. При этом он повторил штамп пропагандистов-демократов о якобы трехстах тысячах потерь ВС РФ.

«Они в значительной степени нейтрализовали Черноморский флот. У них даже нет настоящего военно-морского флота. Благодаря их самоотверженности, воображению и готовности к самопожертвованию – им удалось нейтрализовать Черноморский флот. Никто и подумать не мог, что они смогут это сделать. И все это в то время, как русские превосходили украинцев численностью в три раза на поле боя.

Я слышал от своих коллег: «Насколько еще больше американских сокровищ (нужно выделять Украине, – авт.)». Ни один американец не потерял свою жизнь. Украинцы теряют свою жизнь во имя демократии. В общей сложности, на Украине погибло 300 тысяч российских бойцов. Спасибо вам, Украина, за то, что вы выполняете работу, о которой НАТО не просили, о которой Соединенные Штаты не просили», – заявил Беннет.

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