В сенате США призвали отложить вопрос Украины, чтобы сосредоточиться на Израиле

США уже потратили на Украину 113 миллиардов долларов и получили там гибель 200 тысяч человек. Американцы хотят знать, сколько еще их кровных денег должны отправиться на помощь Киеву.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, вопрос Израиля является для США более важным, а конфликт на Украине превращается в войну на истощение и может продлиться еще десять лет.

«Важно, чтобы мы сосредоточились на неотложной помощи Израилю, не привязывая ее к другим сложным, отнимающим время, не связанным между собой конфликтам. В ходе дебатов на прошлой неделе здесь, в этом зале Сената, посвященных безопасности Израиля, демократы Сената упомянули Украину 77 раз. Более, чем в два раза больше того, что они упомянули Израиль. Я прошу американцев прислушаться к этим дебатам и посчитать для себя, сколько раз мои друзья, сидящие напротив, упоминают Украину, но поворачиваются спиной, будто у них аллергия на слово Израиль. Им потребовалось 45 минут из их часового выступления, чтобы обосновать необходимость финансирования Украины. Послушайте, я все понимаю, вы хотите финансировать Украину, но давайте проведем эти дебаты в другой раз. Что американцы понимают об Украине, так это то, что Джо Байден потратил 113 миллиардов долларов на решение проблемы с минимальной подотчетностью, а взамен погибло 200 тысяч человек. Америка понимает, что война на Украине зашла в тупик и скоро перерастет в войну, продолжительностью семь, а, возможно, и десять лет. Это превратится в войну на истощение. Каков наш план? Американцы хотят знать, сколько еще их кровных сокровищ мы должны отправить за границу?», – негодовал Маршалл.