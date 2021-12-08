В Сенате США уход из Украины и Грузии назвали «неприемлемыми требованиями» Путина

Новости Украины

Озвученные Владимиром Путиным «красные линии», подразумевающие невозможность расширения НАТО на Грузию и Украину, являются «неприемлемыми требованиями» с точки зрения США.

Об этом заявил сенатор Марко Рубио на слушаниях в Сенате, посвященных состоявшимся переговорам американского и российского президентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он боится, что США и Европа хотят превратить Украину в военную базу, угрожать ему. Если это главный его мотивирующий фактор… Он уже заявлял что-то на эту тему, призывал к тому, чтобы НАТО отозвало войска от границы и, может быть, вывели войска не только из Украины, но и из Грузии. Вот эти три условия, которые он озвучил, их США согласились выполнять, или нет? Это неприемлемые, конечно, были бы условия для нас», – сказал Рубио, обращаясь к заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд.

Сенатор также упомянул о все чаще появляющихся публикациях в СМИ о коррумпированности режима Владимира Зеленского, однако предпочел списать это на «российскую гибридную войну».

«Я хотел бы обсудить и второй тренд. С одной стороны, мы слышим, что Зеленский – это марионетка США, он коррумпирован, что он не выступает в интересах украинского народа. Эта информация является частью гибридной войны. У нас вызывает озабоченность, что все больше и больше появляется власть у олигархов. Как мы можем бороться с этой дезинформацией, с гибридной войной?» – сказал Рубио.

Его мысль подхватила Нуланд, обвинив в поклепах на Зеленского «маленьких зеленых человечков».

«Из многих советов которые давались украинцам о Зеленском – вызывать в этом момент необходимое единство среди патриотов. Это важно, когда есть усилия, чтобы внести раздоры, внести смуту. Иногда, конечно, националистические чувства слишком выдвигается вперед. Попытки обвинить другую сторону в том, что сам делаешь. Тем не менее, мы призываем украинскую сторону поступать рассудительно, помнить, что солнечный свет является наиболее эффективным дезинфицирующим средством. И вот эти вот маленькие зеленые человечки, которые пытаются заразить принятие политических решений – с этим нужно совладать», – сказала Виктория Нуланд.