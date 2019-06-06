В сентябре украинскую жд ждет дефолт

06.06.2019, Киев, Игорь Петров

Транспортная система Украины находится в глубоком кризисе, летом может случится коллапс вывозов сельхозпродукции а осенью – дефолт «Укрзализници».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои мысли заняты тем, что в Украине уже в сентябре у «Укрзализници» будет не технический, а реальный дефолт, что мы стоим перед коллапсом вывозов (не дай бог урожай). Мы стоим перед вызовами на дорогах, мы стоим перед развалом государственного управления которое, безусловно, будет сопротивляться всем алгоритмом, который разрабатываю я, потому что многих людей (честных или нечестных) они делают безработными», – сказал Червоненко.

Отметим, что в 2019 году АО «Укрзализныця» должна выплатить 300 миллионов долларов по долгосрочным кредитам. В финансовом отчете компании за 2018 год указано, что приоритетным направлением рефинансирования текущей задолженности по евробондам является выпуск новой серии еврооблигаций во втором-третьем квартале 2019 года.

Таким образом, компания привлекает новые кредиты для обслуживания уже взятых. В компании ожидают, что эффект от дерегуляции вагонной составляющей и повышения цен на грузоперевозки могут быть недостаточными для выплат по долгосрочным кредитам в 2019 году.