В Сербии албанцы снесли старинную мечеть местных турок. Их лидер призвал молиться в сербских храмах

Алексей Топоров.  
12.04.2024 10:18
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вандализм, Дзен, Косово, Религия, Скандал


Жители албанского села Биляча недалеко от Буяноваца в Прешевской долине Сербии снесли до основания старую турецкую мечеть 14 века. Турецкая община назвала произошедшее вандализмом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я предложил своим друзьям попросить священника из Буяноваца разрешить нам молиться в православной церкви, потому что это дом Божий», – завил председатель и научный сотрудник Гуманитарной ассоциации турецко-сербской дружбы «Талат Балкан» Тальят Адилоглу.

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Жители албанского села Биляча недалеко от Буяноваца в Прешевской долине Сербии снесли до основания...

Он добавил, что туркам, которые проживают примерно в 70 домах в Биляче, Буяноваце и Прешево, после сноса мечети молиться негде и что местные албанцы не позволяют им посещать могилы своих предков, которых хоронили в этих краях на протяжении 600 лет. Снос старой мечети в ночь на минувшие выходные ради строительства албанцами на ее месте новой, турецкий общественник назвал «вандальной акцией», одобренной и возглавляемой ходжей «некой незаконной исламской общины» с помощью группы местных жителей.


«Мы требуем от представителей законных исламских общин, органов государственной власти Республики Сербия признать акт вандализма при сносе турецкой мечети и начать соответствующую процедуру. Мы просим прекратить строительство нового незаконного здания на фундаменте могил наших предков», – сказал Адилоглу.

Подобной акцией албанцы в очередной раз показали, что не уважают святыни соседних народов, даже единоверцев.

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