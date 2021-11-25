В Сербии будут платить по 2500 евро за первого ребенка

25.11.2021  16:37 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Демография, Дзен, Политика, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые меры социальной поддержки граждан страны: увеличение выплат за детей в семьях и пособия молодым семьям для приобретения жилья.

По словам сербского президента, нововведения вступят в силу с января следующего года.

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые меры социальной поддержки граждан страны: увеличение выплат за...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», о новых мерах социальной поддержки Александр Вучич рассказал накануне в ходе традиционного общения с представителями СМИ.

«С первого января следующего года мы поднимем единовременную выплату за первого ребенка в семье. Она составит 2 500 евро, – сказал президент Сербии. – Выплаты за второго и третьего также будут увеличены, а с учетом выплат от муниципальных властей, за первого ребенка каждая семья будет получать в общей сложности около 4 тысяч евро».

Также Вучич анонсировал специальные меры поддержки молодых семей. В частности молодые семьи получат от 10 до 20 тысяч евро на приобретение собственного жилья, а на время беременности для молодых студенческих пар будут отменены обязательные сроки сдачи сессии.

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