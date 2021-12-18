В Сербии энергоколлапс. Премьер не исключает саботаж
В ходе накрывшего Сербию сильнейшего снегопада на ТЭС «Никола Тесла» произошла авария, в результате которой все шесть боков электростанции вышли из строя, а тысячи людей остались без электроэнергии.
В свою очередь премьер-министр Сербии Анна Брнабич, выступая в эфире ТВ «Пинк», заявила, что не исключает возможности саботажа и добавила, что спецслужбы разбираются в произошедшем сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Некомпетентность или неумелость, безусловно, повлияли, но было ли что-то еще… Мне кажется слишком большим совпадением, что все шесть блоков выпадают в одно и то же время, – сказала сербский премьер-министр. – Мы с нетерпением ждем отчета, и я не исключаю возможности саботажа».
Премьер сообщила, что из-за аварии во время сильного снегопада тысячи людей остались без электричества, но теперь электроснабжение стабилизировалось.
«Мы должны увидеть, что произошло в цепочке ответственности. И тут неподсудных не будет», – отметила Брнабич.
Сутки назад после произошедшего по решению и.о. директора энергоконцерна ЕПС Милорада Грчича были уволен исполнительный директор по производству угля Деян Евтич, директор по производству угля в угольном бассейне «Колубара» Милан Мишкович, исполнительный директор по производству электроэнергии Саво Безмаревич, директор по производству электроэнергии ТЭС «Никола Тесла» Горан Лукич. Было установлено, что из-за их халатности был поставлен некачественный уголь, смешанный с землей, который в ходе транспортировки пропитался водой и заледенел.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.