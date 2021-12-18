В Сербии энергоколлапс. Премьер не исключает саботаж

18.12.2021  13:46 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Происшествия, Сербия


В ходе накрывшего Сербию сильнейшего снегопада на ТЭС «Никола Тесла» произошла авария, в результате которой все шесть боков электростанции вышли из строя, а тысячи людей остались без электроэнергии.

В свою очередь премьер-министр Сербии Анна Брнабич, выступая в эфире ТВ «Пинк», заявила, что не исключает возможности саботажа и добавила, что спецслужбы разбираются в произошедшем сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе накрывшего Сербию сильнейшего снегопада на ТЭС «Никола Тесла» произошла авария, в результате...

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«Некомпетентность или неумелость, безусловно, повлияли, но было ли что-то еще… Мне кажется слишком большим совпадением, что все шесть блоков выпадают в одно и то же время, – сказала сербский премьер-министр. – Мы с нетерпением ждем отчета, и я не исключаю возможности саботажа».

Премьер сообщила, что из-за аварии во время сильного снегопада тысячи людей остались без электричества, но теперь электроснабжение стабилизировалось.

«Мы должны увидеть, что произошло в цепочке ответственности. И тут неподсудных не будет», – отметила Брнабич.

Сутки назад после произошедшего по решению и.о. директора энергоконцерна ЕПС Милорада Грчича были уволен исполнительный директор по производству угля Деян Евтич, директор по производству угля в угольном бассейне «Колубара» Милан Мишкович, исполнительный директор по производству электроэнергии Саво Безмаревич, директор по производству электроэнергии ТЭС «Никола Тесла» Горан Лукич. Было установлено, что из-за их халатности был поставлен некачественный уголь, смешанный с землей, который в ходе транспортировки пропитался водой и заледенел.

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