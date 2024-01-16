В Сербии либералы травят народных певиц за любовь к России и верность традициям

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Сербская певица из Черногории Даница Црногорович и юная певица из Косово Павлина Радованович подверглись травле в сербских социальных сетях.

На фольклорных певиц ополчились прозападные либералы и журналисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для многочисленных нападок на сербскую исполнительницу этнических, духовных и патриотических песен Даницу Црногорович – жену православного священника из Черногории, стало ее участие в мероприятии, проходившем в научном и культурном центре «Русский Дом» в Белграде. Там при участии патриарха Сербской Православной Церкви Порфирия состоялось торжественное вручение медалей «За любовь и верность» Фонда социальных и культурных инициатив России.

«Мы имели особую честь быть гостями в Русском доме в Белграде, где нас наградили орденом «За многодетную семью». Орден нам вручили Святейший Сербский Патриарх Порфирий и посол России в Сербии господин Александр Боцан–Харченко», – написал на своей странице в одной из социальных сетей супруг Даницы – священник Иван Црногорчевич.

Эта невинная запись спровоцировала шквал негативных комментариев со стороны прозападных сербских либералов, самые цензурные из которых рекомендовали чете вместе с патриархом перебираться жить в Россию, а самого предстоятеля упрекали в том, что он не навестил голодавшую недавно лидерку прозападной оппозиции Сербии Маринику Тепич.

Что характерно у нее на родине – в Черногории, Даницу ждет крупный штраф за то, что в рождественский сочельник в столичной Подгорице она исполнила гимн Черногории с изначальным старинным его текстом, где говорилось о братстве Сербии и Черногории.

Впоследствии, во времена черногорской «свидомости», эта строчка была вычеркнута из гимна. Певицу могут оштрафовать на сумму от 300 до 2000 евро, а местную митрополию СПЦ, как организатора мероприятия – от 1000 до 20 000 евро.

После Даницы Црногорович сербские либералы атаковали юную исполнительницу народного и духовного репертуара из Косово – Павлину Радованович. Девочка часто бывает и выступает в России, в последний раз она давала концент в Пскове.

В Сербии же при поддержке Министерства культуры и информации про нее сняли документальный фильм «Соловей из запертого сада».

На сей раз западников возмутили ее публичные выступления на Рождественской неделе, ей вменяли в вину, что она поет, как «деревенская старуха» и тянет Сербию в Средневековье.

Причем одной их критиков юной певицы из косовского Ораховаца стала ведущая прозападного телеканала Н1 Ваня Джурич.

Когда же за девочку начали заступаться сербские патриоты, либералы в свойственной им манере назвали их «фашистами».