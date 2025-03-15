В Сербии начались аресты радикалов, готовивших вооруженный переворот
Перед масштабной протестной акцией, которая должна пройти в Белграде 15 февраля, в город стекаются протестующие со всей страны.
В то же время МВД Сербии начало арестовывать политических активистов, которые готовили силовой захват гостелекомпании РТС и устранение президента Сербии Александра Вучича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На въезде в столицу полиция изъяла у протестующих большое количество ножей, дубинок, топоров, электрошокеров и даже арбалетов. По последней информации МВД Сербии арестовало протестных активистов Младена Цветича, Срджана Джурича, Ладо Йововича, Лазара Динича, Марию Васич и Давора Стефановича.
Перед этим сербские телеканалы опубликовали видеозапись, запечатлевшую как в помещении нови-садского филиала «Движения свободных граждан» радикалы обсуждают с неким представителем Белградского университета планы по силовому свержению власти. В частности они предлагали атаковать здания ведомств при помощи «безумных» активистов городов Чачак и Кралево и вклиниваться в общую протестную толпу с плакатами и кричалками, поддерживающими так называемое «переходное правительство».
Обсуждался и план по захвату здания гостелекомпании РТС, для чего предполагалось разогнать полицию 15 метровыми прутами, слезоточивым газом и коктейлями Молотова. Отмечалось, что штурм Народной скупщины станет «символически важным и благим для протеста делом».
«Вучич будет там 16 числа. На данный момент у нас нет легитимных возможностей сменить его. Единственное, что может всё изменить – это либо он уйдет сам, либо с ним что-то произойдёт. Третьего варианта нет», – заявила одна из активисток Мила Паич, которая впоследствии не была арестована, потому что успела сбежать в Хорватию, на что один из присутствовавших закричал, что «его нужно убить».
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к общественности в связи с предстоящей акцией протеста, угрозой государственного переворота и свержения конституционного строя.
«Предложенный (властью) диалог был встречен светошумовыми гранатами и перцовыми баллончиками. Они (протестующие) никогда не были готовы к диалогу. Преступный картель (олигарха) Драгана Шолака завел правило, согласно которому не следует разговаривать с человеком, который думает иначе. Мы предложили варианты, но они сказали, что это невозможно. Мы предложили провести референдум (о доверии президенту), но они отвергли все и стремились, и продолжают стремиться, войти в правительство против воли граждан. Повторяю, что не будет никаких переходных, мошеннических правительств без выборов, которые позволят худшему прийти к власти… Я президент Сербии, и не позволю улице определять правила в этой стране», – сказал сербский президент.
Вучич попросил молодежь из анимайдановского лагеря «Студенты 2.0» покинуть его на время протестной акции во избежание столкновение с протестующими, но те отказались, заявив, что останутся бороться за свои права. В преддверии акции молодежь растянула на территории лагеря в Пионерском парке огромный сербский триколор, периметр его был ограждён тракторами, приехавших для его защиты крестьян, также для охраны молодёжи была сформирована дружина из ветеранов боевых действий.
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