В Сербии начинается судебный процесс по делу о военных преступлениях хорватских летчиков

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Специальный отдел по военным преступлениям Высокого суда в Белграде назначил на 14 октября предварительное слушание по делу четырех офицеров ВВС Хорватии за преступления, совершенные в ходе операции военной полиции «Буря»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-секретарь этого суда Татьяна Матич.

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Утвержденное обвинительное заключение касается четырех военнослужащих хорватских ВВС: Владимира Микача (67 лет) из Птуя, Зденко Радуля (69 лет) из Осиека, Желько Еленича (69 лет) из Пулы и Даниела Боровича (64 года) из Вараждина за преступления, совершенные против гражданского населения в качестве соисполнителей.

Целью данной этнической чистки в Сербской Краине (на территории нынешней Хорватии), согласно обвинительному заключению, было принуждение сербского гражданского населения навсегда покинуть территорию, на которой оно проживало до этого в Хорватии, с условием, что у них останется два пути выезда. В итоге регион покинуло свыше 250 тысяч сербов.

Акция, согласованная на встрече военного и политического руководства Хорватии в Бриони, началась 31 июля 1995 года.

После этого, согласно обвинительному заключению, подсудимые отдали приказ о нанесении авиаударов по гражданскому населению, что привело к гибели и ранению нескольких мирных жителей и паническому бегству мирных жителей в сторону Сербии.

Беженцы двигались согласно рекомендациям хорватских властей, по дорогам, предложенным ими как безопасные и открытые для выезда, колоннами, где не было воинских формирований.

Микач, действуя согласно полученному приказу, приказал Еленичу атаковать колонну, двигавшуюся по дороге Босански-Петровац-Ключ, на выходе из Хорватии, со стороны Далмации и Лики.

Радуль отдал обвиняемому Боровичу приказ о воздушном нападении на колонну беженцев, которая двигалась в районе, где также не было вооруженных конфликтов, на дороге Босански-Новци-Приедор.

Затем Еленич, действуя в соответствии с полученным приказом, приказал летчику использовать самолет «Миг-21» для атаки на колонну беженцев, двигавшуюся по дороге Босански Петровац-Ключ, что он и сделал 7 августа 1995 года.

Он нанес ракетные удары ракетами С-24 (предназначенными для уничтожения живой силы противника) по мирным жителям, обозам, легковым автомобилям, грузовым автомобилям. В результате налета погибло 13 мирных жителей, в том числе двое детей.