В Сербии наметился рост рождаемости впервые за долгое время

17.01.2020, Москва, Елена Острякова

Небольшая тенденция роста числа новорожденных наблюдается в Сербии в течение последних двух лет.

Об этом сообщает b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хорошо, однако, этого недостаточно, потому что смертность растет с каждым годом. Сербия ежегодно теряет 37 000 жителей», – сказала демограф Даника Сантич.

Согласно последним статистическим данным Бюро статистики, численность населения Сербии впервые упала ниже семи миллионов человек. Средний возраст в Сербии составляет 43 года, и средняя супружеская пара имеет 1,48 детей. Сербия является одной из стран с самым старым населением в мире.

По словам Сантич, Сербии необходимо в среднем 2,1 рождений для поддержания простого воспроизводства, просто чтобы сохранить текущее население.