В Сербии наметился рост рождаемости впервые за долгое время
Небольшая тенденция роста числа новорожденных наблюдается в Сербии в течение последних двух лет.
Об этом сообщает b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это хорошо, однако, этого недостаточно, потому что смертность растет с каждым годом. Сербия ежегодно теряет 37 000 жителей», – сказала демограф Даника Сантич.
Согласно последним статистическим данным Бюро статистики, численность населения Сербии впервые упала ниже семи миллионов человек. Средний возраст в Сербии составляет 43 года, и средняя супружеская пара имеет 1,48 детей. Сербия является одной из стран с самым старым населением в мире.
По словам Сантич, Сербии необходимо в среднем 2,1 рождений для поддержания простого воспроизводства, просто чтобы сохранить текущее население.
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