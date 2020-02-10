В Сербии обнаружено крупное месторождение золота

10.02.2020, Москва, Елена Острякова

Канадская компания Medgold Resources обнаружила на юге Сербии рядом с границей с Болгарией богатые залежи драгоценных металлов.

Об этом сообщает b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Около семи миллионов тонн руды найдено только на одном участке. Оринетировочная стоимость залежей составляет чуть более 1 миллиарда долларов. Геологи продолжают разведку.

Содержание золота на участке составляет в среднем около трех граммов на тонну. Месторождения даже с граммом золота на тонну, если они содержат достаточное количество руды, считаются прибыльными.

В рамках того же проекта, Medgold Resources также обнаружила рудный слой около 40 метров, содержащий 8,32 грамма золота на тонну, и почти невероятные 193 грамма на тонну серебра.