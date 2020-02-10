10.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Сербия, Экономика
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В Сербии обнаружено крупное месторождение золота


Канадская компания Medgold Resources обнаружила на юге Сербии рядом с границей с Болгарией богатые залежи драгоценных металлов.

Об этом сообщает b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около семи миллионов тонн руды найдено только на одном участке. Оринетировочная стоимость залежей составляет чуть более 1 миллиарда долларов. Геологи продолжают разведку.

Содержание золота на участке составляет в среднем около трех граммов на тонну. Месторождения даже с граммом золота на тонну, если они содержат достаточное количество руды, считаются прибыльными.

В рамках того же проекта, Medgold Resources также обнаружила рудный слой около 40 метров, содержащий 8,32 грамма золота на тонну, и почти невероятные 193 грамма на тонну серебра.

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