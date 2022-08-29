В Сербии объявлен кандидат на должность премьера

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Ана Брнабич, премьер-министр в техническом мандате, стала официальным кандидатом на пост главы сербского правительства.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с Конституцией, после того, как я выслушал мнения представителей избирательных списков, я принял решение по предложению кандидата в премьер-министры. Решение было сложным и комплексным даже внутри самой крупной партии страны, с партнерами по коалиции», – сказал Вучич.

Он добавил, что все три кандидата на эту должность будут важными членами правительства.

Президент добавил, что крупнейшая политическая партия отдала свой голос в поддержку Брнабич, с которой соперничал мэр Нови Сада Милош Вучевич.

«Я предлагаю Национальному парламенту Сербии Ану Брнабич в качестве кандидата на пост премьер-министра. Это решение вступает в силу со дня его опубликования в «Официальном вестнике». Ана Брнабич не будет премьер-министром в течение четырех лет. Ее мандат будет короче, в 2024 году будут изменения», – подчеркнул глава государства.

Он отметил важность пребывания Брнабич на посту, чтобы страна могла продолжать подготовку к зиме.

Вучич сказал, что Вучевич будет важным членом нового правительства и вице-премьером. Что касается Ивицы Дачича, то у него будет значительная роль и функции в государственном аппарате Сербии. Дачич, подчеркнул президент, помимо важной министерской должности и вице-премьера будет выполнять функции координатора Службы безопасности.

Также было сказано, что президент доверяет Синише Малому, министру финансов, и что он будет одним из вице-премьеров в новом правительстве.