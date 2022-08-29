В Сербии объявлен кандидат на должность премьера

29.08.2022  12:20 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
Просмотров: 942
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Экономика


Ана Брнабич, премьер-министр в техническом мандате, стала официальным кандидатом на пост главы сербского правительства.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В соответствии с Конституцией, после того, как я выслушал мнения представителей избирательных списков, я принял решение по предложению кандидата в премьер-министры. Решение было сложным и комплексным даже внутри самой крупной партии страны, с партнерами по коалиции», – сказал Вучич.

Он добавил, что все три кандидата на эту должность будут важными членами правительства.

Президент добавил, что крупнейшая политическая партия отдала свой голос в поддержку Брнабич, с которой соперничал мэр Нови Сада Милош Вучевич.

«Я предлагаю Национальному парламенту Сербии Ану Брнабич в качестве кандидата на пост премьер-министра. Это решение вступает в силу со дня его опубликования в «Официальном вестнике». Ана Брнабич не будет премьер-министром в течение четырех лет. Ее мандат будет короче, в 2024 году будут изменения», – подчеркнул глава государства.

Он отметил важность пребывания Брнабич на посту, чтобы страна могла продолжать подготовку к зиме.

Вучич сказал, что Вучевич будет важным членом нового правительства и вице-премьером. Что касается Ивицы Дачича, то у него будет значительная роль и функции в государственном аппарате Сербии. Дачич, подчеркнул президент, помимо важной министерской должности и вице-премьера будет выполнять функции координатора Службы безопасности.

Также было сказано, что президент доверяет Синише Малому, министру финансов, и что он будет одним из вице-премьеров в новом правительстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть