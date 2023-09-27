В Сербии объявлен траур по трем повстанцам, убитыми албанскими боевиками

Алексей Топоров.  
27.09.2023 12:18
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Конфликт, Косово, Сербия


На внеочередном заседании правительства Республики Сербия было объявлено, что 27 сентября 2023 года будет считаться Днем траура в связи с трагическими событиями в Косово и Метохии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

По всему сербскому миру поминают трех сербов, убитых при столкновении с албанскими боевиками в Косово.

На внеочередном заседании правительства Республики Сербия было объявлено, что 27 сентября 2023 года будет...

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«Правительство Сербии просит все средства массовой информации и организаторов публичных мероприятий адаптировать свою программу к Дню траура в среду, 27 сентября, и тем самым отдать дань уважения жертвам в Косово и Метохии», – говорится в заявлении правительства Сербии.

Поминание погибших прошло сегодня в соборе Святого Саввы в Белграде. Множество жителей сербской столицы пришли в храм со свечами, чтобы поставить их перед специально установленным плакатом: «Свака суза Богу моли, сваког Србина душа боли» (каждая слеза молит Бога, у каждого серба душа болит).

Поминальные мероприятия прошли и во всех сербских муниципалитетах Косово. Так в Звечане близ которого находится село Баньска и древний монастырь, где разворачивались недавние трагические события, горожане во главе с градоначальником зажгли цветы у памятника королю Милутину. В том числе и вдова застреленного албанцами Стефана Недельковича, отца трех девочек.

В то же время Баньска остается в блокаде боевиков «косовской полиции», которые сегодня арестовали  еще трех сербов по подозрению в соучастии действиям повстанцев, всего количество арестованных в связи с прошедшим инцидентом выросло до восьми человек.

«Последние события представляют собой глубокую трагедию для сербского народа, особенно на севере Косово. Наша церковь делает все для того, чтобы в эти трудные времена и обстоятельства создать условия для выживания сербов на территориях Косово и Метохии», -говорится в обращении Рашко-Призренской епархии СПЦ, выразившей соболезнования семьям погибших.

В ходе столкновений с «косовской полицией» были убиты предприниматель из Звечана Стефан Неделькович, Боян Мияилович и водитель скорой помощи Игорь Миленкович из Лепосавича. Личность четвертого убитого серба до сих пор не установлена.

По сей день непонятно, с какой целью этих гражданских людей экипировали и вооружили и малым составом бросили, по сути, на верную гибель. Албанские СМИ утверждают, что одним из членов боевой группы был заместитель председателя партии косовских сербов «Сербский список» Милан Радойчич.

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