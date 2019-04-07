В Сербии очередная акция майданщиков под флагом ЕС обернулась пшиком

07.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Очередной митинг оппозиционного «Союза за Сербию» прошел в минувшую субботу в центре Белграда. Однако, несмотря на все старания, сделать его более массовым у организаторов не получилось. В рядах протестующих собралось максимум полторы тысячи человек.

Изменился и маршрут движения. Несмотря на то, что мятежники обещали дойти до ненавистного им телеканала Pink (критикующего оппозицию), своего слова они не сдержали.

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Один из лидеров «Союза» Драган Джилас заявил, что участники акции «Один из пяти миллионов» в Белграде не пойдут к зданию Pink TV, как планировалось, потому что они не хотят «давать правительству возможность внедрить своих людей в массу демонстрантов и тем самым спровоцировать инциденты», – пишет издание Danas.

«Мы пойдем на Pink TV, когда он потеряет свою национальную частоту. Тогда мы устроим великий праздник», – сказал Джилас.

Тем не менее, учитывая предыдущие попытки штурма неугодных СМИ, у офиса телестудии Pink дежурили правоохранители – были выставлены отряды конников и жандармерии.

Готовился к встрече и владелец телеканала Желько Митрович. Он примерил в тот день на себя роль диджея – из здания телеканала включили громкую трансляцию музыки, а на стенах растянули плакаты с надписями «Стоп насилию, только любовь».

Таким образом, Митрович послал митингующим сообщение, что он никогда не будет отвечать на такие нападения насилием, а только музыкой и юмором, поясняется в сюжете Pink.

Не удалось оппозиции собрать большого митинга и среди студентов. Ранее анонсированную «большую прогулку» вряд ли можно было назвать таковой – из молодежи пришло на поддержку оппозиции несколько сотен человек.

Основной протест прошел от здания Влады до площади Республики, где митингующие вновь разобрали строительные ограждения возле площадки, где ведется реконструкция, вызывающая недовольство некоторых белградцев. А затем протестанты дошли до здания городского Парламента и загородили забором подход к нему.

Основные лозунги, звучавшие с трибуны, остались прежними – оппозиционеры призывали всех прийти на митинг 13 апреля, грозили президенту Александру Вучичу, а также вели речи о «защите» города от реконструкции.

«Сами сербы говорят, что протест спадает, людей меньше, чем раньше. Многие сербские патриоты говорят, что их финансирует Сорос. Организаторы протеста прозападные. Многие, кто участвует в протесте, против использования флага ЕС, но этот флаг вопреки желанию очень многих всё равно используют. Этот флаг ЕС принесли люди из Нови Сада – центр Воеводины. Там есть сепаратистские настроения отделения от Сербии в пользу ЕС», – отметил в беседе с «ПолитНавигатором» наблюдавший за акцией в Белграде Андрей Родионов, руководитель движения «Русско-славянское объединение и возрождение».

«На протестах с недавнего времени стали использовать тему Косово, чтобы привлечь больше людей, но делают это очень слабо и вообще на это мало кто из сербов реагирует, т.к. не верят организаторам этих протестов. Многие, кто пришёл на протест, выглядят как люди, пришедшие на шоу, как футбольные болельщики – с пивом, со значками в тему протеста, свистками и т.д.», – также отметил общественник.