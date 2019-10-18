В Сербии опубликован прогноз столкновения России и США на Балканах

18.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Группа экспертов «Körber Policy Game» и Международный институт стратегических исследований представили совместный прогноз об уходе США с Западных Балкан и Европы в целом.

Аналитический доклад публикует сербский «Sputnjik», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению экспертов, обострение начнется после выборов президента США, когда Дональд Трамп примет решение о выходе своей страны из НАТО.

«За этим последуют столкновения в одной из стран НАТО на Западных Балканах, которые начнутся с насильственного захвата власти пророссийскими силами и похищения премьер-министра.

Вооруженная группировка, которой помогают оппозиционные партии, займёт парламент, добиваясь отказа правящих сил от НАТО и проведения повторных парламентских выборов. Затем протесты начнут распространяться по всей стране.

Премьер-министр, находящийся под домашним арестом, призовет ЕС и НАТО вмешаться. Морские порты в Средиземном море будут заблокированы российскими военными кораблями», – приводит прогноз «Sputnjik».

После ноября 2021 года войска США будут присутствовать только на крупных военных базах в Европе, таких как Рамштайн в Германии.

Бывший подполковник контрразведки Сербии Любан Каран назвал прогноз дезинформацией и провокацией натовских заказчиков.

«Этот сценарий является дезинформацией, которая должна напугать членов ЕС и стимулировать их платить членские взносы в НАТО. Сценарий нереалистичный, потому что они ссылаются на Черногорию, которая не имеет стратегического значения для начала конфликта», – заключил Каран.

Историк и аналитик Саша Адамович отметил, что этот сюжет, достоин голливудских сценаристов.

«Может быть, мы скоро увидим сериал на эту тему. По сути, ничего нового: Трамп и Путин – «плохие парни», а «хорошее» НАТО спасает Европу, которую, к сожалению, предоставляют самой себе. Нет оснований этого!

Трамп не захочет начинать третью мировую войну из-за Черногории. Но может быть, этого хотят Европейский Союз и НАТО?» – задается вопросом Адамович, пишет Informer.