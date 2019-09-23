23.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Израиль, Сербия, Экономика, Энергетика
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В Сербии открыли еврейскую электростанцию

Израильская компания Enlight Renewable Energy запустила самую большую ветряную электростанцию в Сербии в Ковачице мощностью 104,5 МВт.

Об этом сообщает министерство энергетики Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ветроэлектростанция, на которой работают 38 турбин General Electric 2.75-120, обошлась в € 190 млн и будет производить около 300 ГВт / ч электроэнергии ежегодно. Она обеспечит электроэнергией 68 тыс домохозяйств.

Ожидается, что ветроэлектростанция в Ковачице вместе с ветроэлектростанцией в Чибуке сократят выбросы углекислого газа в стране более чем на 600 000 тонн в год, а доходы от продажи электроэнергии составят 28 млн. евро.

Сербия входит в число крупнейших загрязнителей воздуха в Европе из-за устаревших установок угольных электростанций Никола Тесла и Колубара.

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