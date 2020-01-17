17.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Сербия, Экономика
Просмотров:

В Сербии открыли новый завод – будут торговать с Западом и Россией

Завод сербско-венгерской компании Knott Autoflex Yug, производящий запчасти для автоприцепов, открылся в Бечее (Сербия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Открытие нового завода показывает: те, кто инвестировал в нашу страну,  удовлетворены условиями. Создан хороший климат для бизнеса, в котором можно работать и зарабатывать деньги. Мы помогали, как могли, и я горжусь ролью государства Сербия. Мы стараемся не затягивать с лицензированием, мы не отстаем от самых развитых стран мира», – сказал побывавший на открытии президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует издание Tanjug.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Объем инвестиций в предприятие составил 7,5 млн евро, создано 82 рабочих места. При этом Банк развития Сербии внес 250 000 евро.

Компания заявляет, что цех горячего цинкования построен в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами, и применяет последние технологические достижения.

Завод в Бечее планирует экспортировать свою продукцию в ЕС, Израиль, Россию, Турцию и США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть