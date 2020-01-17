В Сербии открыли новый завод – будут торговать с Западом и Россией

17.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Завод сербско-венгерской компании Knott Autoflex Yug, производящий запчасти для автоприцепов, открылся в Бечее (Сербия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Открытие нового завода показывает: те, кто инвестировал в нашу страну, удовлетворены условиями. Создан хороший климат для бизнеса, в котором можно работать и зарабатывать деньги. Мы помогали, как могли, и я горжусь ролью государства Сербия. Мы стараемся не затягивать с лицензированием, мы не отстаем от самых развитых стран мира», – сказал побывавший на открытии президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует издание Tanjug.

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Объем инвестиций в предприятие составил 7,5 млн евро, создано 82 рабочих места. При этом Банк развития Сербии внес 250 000 евро.

Компания заявляет, что цех горячего цинкования построен в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами, и применяет последние технологические достижения.

Завод в Бечее планирует экспортировать свою продукцию в ЕС, Израиль, Россию, Турцию и США.