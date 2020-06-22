В Сербии победила гражданская солидарность

22.06.2020, Москва, Елена Острякова

Прогрессивная партия (СПП) президента Сербии Александра Вучича победила на выборах благодаря эффективной работе в период пандемии.

Об этом в своем «фейсбуке» написал политолог Константин Калачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальная поддержка малого и среднего бизнеса, убедительность карантинных мероприятий. 520 млн евро было заложено на это в бюджете не самой богатой страны. Выплаты в размере 100 евро каждому совершеннолетнему гражданину Сербии вне зависимости от того, работает он или нет и получает ли пенсию, не могли не дать отдачу. Далеко не все обратились за помощью, но ощущение общей гражданской солидарности сработало… Теперь остается договориться с косовскими албанцами об обмене территориями. Мандат на это получен», – написал Калачев.

Согласно предварительным данным избиркома Сербии, партия СПП набирает 63,35% голосов.