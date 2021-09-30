В Сербии почтили память героев, не сдавших арсенал хорватским боевикам

30.09.2021 11:16 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович встретился с родственниками майора Милана Тепича и солдата Стоядина Мирковича ценою своих жизней не допустивших боевиков Нацгвардии Хорватии на оружейный склад «Барутана» под Беловаром.

Накануне исполнилось тридцать лет подвигу не изменившим присяге военным Югославской Народной Армии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на встрече с Небойшей Стефановичем присутствовали дочь майора Милана Тепича – Таня Тепич Росич и мать солдата Стоядина Мирковича – Анка Миркович.

«Сербия должна помнить таких героев, как Милан Тепич и Стоядин Миркович, – сказал, обращаясь к родственникам героев Стефанович. – Не только наши дети, но и будущие поколения должны знать, кто среди нас был самым лучшим и насколько велик был их героизм. Они пожертвовали своими жизнями за Родину и наш народ, не задумываясь, и именно поэтому мы обязаны помнить их, заботиться об их семьях, а также о том, чтобы их имена и их дела никогда не были забыты».

В сентябре 1991 года майор Милан Тепич и группа солдат Югославской Народной Армии (ЮНА) защищали склад «Барутана» в лесу Беденик близ Беловара, который подвергся нападению со стороны сил хорватской сепаратистской Национальной гвардии с целью получения боеприпасов и взрывчатых веществ. Понимая, что существует опасность, что боеприпасы попадут в руки врага, майор Тепич приказал солдатам уходить, решив взорвать его. Однако рядовой Стоядин Маркович отказался выполнить приказ командира и, будучи раненным, остался прикрывать его пока не был убит. После того, как боевики вошли на территорию склада, майор подорвал его вместе с собой и с ними.

Рядовой Стоядин Маркович и майор Милан Тепич.

Майор Милан Тепич был посмертно награжден орденом Народного героя, став последним Народным героем Югославии, а солдат Стоядин Миркович – орденом «За заслуги в области обороны и безопасности» первой степени.