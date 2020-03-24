В Сербии почтили память жертв бомбардировок НАТО

24.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В 21-ю годовщину 78-дневных натовских бомбардировок Югославии в правопреемнице этой страны – Сербии, прошли траурные мероприятия.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В траурную дату начала агрессии Североатлантического альянса против суверенной Югославии, президент Сербии Александр Вучич выступил со специальным обращением к сербскому народу:

«Граждане Сербии никогда не забудут преступления, совершенного коалицией из 19 самых влиятельных стран мира, а также тысяч людей, которые были убиты в результате агрессии, и чья вина заключалась лишь в том, что они были сербами и гражданами Сербии, – написал глава государства. – Мы были виновны, потому что великие западные державы хотели продолжать дробить сербскую территорию, а Сербия и ее граждане были лишь случайными или, как они сказали, сопутствующими потерями. Для нас в Сербии маленькая Милица из Батайницы и маленькая Саня из Варварина, все остальные дети, наши солдаты и полицейские, все они вместе – наша боль, наша трагедия и напоминание об ужасном преступлении, которое мы не должны забывать».

Президент Сербии отметил, что спустя годы, Сербия, «словно птица-феникс восстала из пепла» и будет продолжать борьбу за свое будущее, а также Косово и Метохию.

В свою очередь министр обороны Александр Вулин возложил венок к мемориалу перед клиническим центром «Драгиша Мишович», где в свое время получали экстренную помощь гражданские и военные жертвы бомбардировок НАТО.

«Убиты 2500 солдат, полицейских, мирных жителей и детей, – сказал Вулин. – За это никто никогда не ответил, никто никогда не попросил прощения, никто никогда не высказал жалости нашим погибшим воинам и полицейским. Иногда они говорили, что сожалеют о гражданских лицах, но об убитых солдатах и ​​полицейских никто из никогда не говорил, что это была ошибка и большое преступление…. Мы не перестанем помнить, мы не перестанем напоминать им, мы не будем останавливаться, спрашивая их, почему они напали на Югославию, почему нет соответствующего решения Совета Безопасности ООН, а, следовательно, каких – либо оснований в международном праве».

Министр обороны Сербии призвал всех сограждан сегодня сплотиться для борьбы с эпидемией коронавируса – так же как они 12 год назад сплотились, противостоя агрессии НАТО.

Траурная церемонии прошли сегодня и сербских муниципалитетах Косово, в том числе в северной части Косовской Митровицы, где цветы к «Памятнику Правды», на котором выбиты имена сербских жертв тех событий (изначально хотели поставить и имена погибших албанцев, но их родственники воспротивились этому) возложили глава Косово-Митровицкого округа Славко Симич и председатель муниципалитета Северной Митровицы Александр Спирич.

«Мы никогда не забудем зверств, совершенных против наших детей и нашего народа в течение 78 дней и ночей, когда продолжались бомбардировки НАТО, – сказал Симич. – Наше государство и наш народ, к сожалению, в то время, столкнулись с самой крупной и мощной военной силой, целью которой было демонтировать и унизить тогдашнюю Союзную Республику Югославию, с четкой целью разрушить Сербию и ее территориальную целостность».