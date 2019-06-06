В Сербии появятся «Друзья Крыма»

06.06.2019, Москва, Елена Острякова

Сербский филиал организации «Друзья Крыма» будет создан до конца года.

Об этом на пленарном заседании V Международного гуманитарного Ливадийского форума заявил депутат Народной Скупщины Сербии Александр Шешель.

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«В конце года в Сербии будет создан филиал организации «Друзья Крыма» с целью популяризации и утверждения российского Крыма и организации культурного и экономического сотрудничества», – сказал Шешель.

Он также выступил за создание в Сербии еще одного Российско-сербского гуманитарного центра.

«Активно работает сербско-русский гуманитарный центр, который сыграл важную роль в спасении людей от наводнений и пожаров. Моя партия — Сербская радикальная партия — активно выступает за создание еще одного такого центра а районе Воеводины и предоставление работникам Центра дипломатического статуса», – сказал Шешель.

Российско-сербский гуманитарный центр в сербском городе Ниш был открыт в 2012 году. Он был создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран Балканского региона.

На сегодняшний день в активе Центра ряд операций по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении.

Наиболее полно возможности Центра по оперативному реагированию были продемонстрированы в ходе ликвидации последствий разрушительного наводнения в Сербии и других странах Балканского региона в мае 2014 года. Российские спасатели первыми пришли на помощь Сербии. За двое суток они эвакуировали свыше двух тысяч жителей (в том числе более 600 детей) из зоны затопления в городе Обреновац, положение которого было наиболее критическим. В рамках этой операции в Сербию, а также Боснию и Герцеговину авиацией МЧС России доставлено более 140 тонн различных гуманитарных грузов.

Важным направлением деятельности Центра является гуманитарное разминирование. Начиная с 2008 года, совместный российско-сербский отряд ведет работы по очистке территории Сербии от взрывоопасных предметов.

В 2016 году западные СМИ устроили истерику по поводу Центра, утверждая, что это военная база.