В Сербии появятся первые в Европе суперсовременные китайские лаборатории по выявлению COVID-19

08.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Техника для лабораторий, которые КНР подарит Сербии, будет поставлена на Балканы в ближайшие дни, что позволит проводить до 3 тысяч тестов в сутки.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможности Сербии для проведения тестов на выявление коронавируса существенно возрастут с появлением этих двух лабораторий, которые разместятся в Белграде и Нише, – сообщила посол КНР в Сербии Чень Бо. – Мы ожидаем, что оборудование для них прибудет в ближайшие дни. Посольство Китая со своей стороны приложит все усилия, чтобы построить эти лаборатории как можно скорее».

Возведение лабораторий частично профинансировано за счет средств китайской компании «Зи Джин», которая является одним из стратегических партнеров Сербии, в частности, в 2018 году- выкупив и вложив 350 миллионов в сербский Горно-металлургический медный комплекс «Бор».

При этом оборудование, технологии и проект лабораторий был разработан китайским государственным научно-исследовательским институтом BGI Group из Пекина.

«Это еще один кирпич в нашем общем доме стальной (сербско-китайской – ред.) дружбы, – прокомментировала событие премьер-министр Сербии Анна Брнабич. – Я с нетерпением жду того дня, когда мы сможем приветствовать руководителя КНР на нашей сербской земле, и отблагодарить его…. Большое спасибо народу Китая и китайскому руководству во главе с председателем Си за все, что они сделали для Сербии в трудные для нее времена».

Чень Бо и Анна Брнабич

Также сербский премьер сообщила о том, что Сербия приобрела у Китая 90 тысяч стандартных ПЦР-тестов на COVID-19, 60 тысяч из которых поступят в распоряжение Клинического центра Сербии в Белграде, а 30 тысяч отправятся в Ниш.