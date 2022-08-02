В Сербии прошло первое заседание обновленного парламента

02.08.2022  13:00 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия


13-й созыв национального парламента Сербии – Скупщины  – начал свою работу.

Сразу же парламент утвердил мандаты новых депутатов , после чего они приняли присягу, которая гласит:

13-й созыв национального парламента Сербии – Скупщины  – начал свою работу. Сразу же парламент...

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«Я клянусь, что буду выполнять свои обязанности члена парламента преданно, честно, добросовестно и верно Конституции, защищать права человека и меньшинств и гражданские свободы, а также служить гражданам Сербии, истине и справедливости!»

В новый созыв парламента вошли 120 депутатов из избирательного списка «Александр Вучич – Вместе мы можем все», 38 депутатов из списка «Мариника Тепич – Едины ради победы Сербии» и 31 депутат из списка «Ивица Дачич – Премьер-министр Сербии».

Список «Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии» имеет 15 мест, коалиция «Морамо» – 13 мандатов, список «Бошко Обрадович – Двери сербского движения – POKS – Милош Парандилович – Патриотический блок за восстановление Королевства Сербия»  получил 10 мандатов,  столько же мест досталось и представителям списка «Милица Дурджевич Стаменковски – Сербская партия «Заветницы».

Кроме того, в парламенте присутствуют и политсилы нацменьшинств. Так, пять мест достались списку «Союз венгров Воеводины», три — списку «Доверие муфтия — СПП — Усама Зукорлич», два — коалиции «Вместе за Воеводину — Воеводина — Демократический союз хорватов в Воеводине» , а также в список «ПДС Санджак» – д-р Сулейман Углянин», а у «Коалиции албанцев долины» один представитель.

Заседание будет продолжено завтра. На повестке дня будут выборы председателя Скупщины, вице-президента, назначение генерального секретаря, а также избрание членов рабочих органов и членов постоянных парламентских делегаций в международных институтах и ​​организациях.

В новом созыве парламента будет 250 депутатов из 12 избирательных списков, завоевавших доверие граждан на парламентских выборах 3 апреля, из них больше всего из избирательного списка президента страны Вучича.

После утверждения мандатов новых депутатов и получения Сербией парламента 13-го созыва начинается 90-дневный срок для избрания нового правительства, которое, согласно заявлениям президента Сербии , будет сформировано уже в середина августа.

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