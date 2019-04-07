В Сербии рассказали страшную правду о войне в Донбассе

07.04.2019, Белград, Михаил Рябов

В столице Сербии – Белграде прошла премьера документального фильма «Братья по врагу» о войне жителей русского Донбасса против украинских националистов за воссоединение с Россией. Мероприятие, на котором присутствовали представители ЛДНР, вызвало интерес сербской общественности – местные СМИ освещают достаточно поверхностно конфликт, разразившийся после переворота на Украине.

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Автор и режиссер новой ленты – известный сербский журналист и радиоведущий Миодраг Заркович, ранее был наблюдателем на праймериз и выборах в ЛДНР. Большую часть съемок осуществил донецкий легендарный военкор Макс Фадеев. Продюсер и переводчик фильма на сербский – также работающий в Донбассе военкор Сергей Белоус.

«Этот фильм открывает для сербов много нового, потому что Миодраг – первый сербский журналист, который начал заниматься Донбассом и снимать там что-либо. В 14-м году в ЛДНР не было корреспондентов от сербского ТВ – и сербам в новостях подавали только сухие сводки, без реального мнения местного населения, так что эта подборка интервью в фильме – раскрывает новые грани этой войны для сербского зрителя, ранее ему недоступные», – говорит Белоус.

Автор фильма Заркович объясняет, что русские на Донбассе, как и сербы на постюгославском пространстве, – отказались подчиниться Западу. Ключевая фраза особенно точно звучит по-сербски, Заркович применяет игру слов, на русский это примерно можно перевести так: «Кто отказывается от обедненного суверенитета – получает обедненный уран» (НАТО осуществляло бомбардировки Югославии с использованием обедненного урана).

На премьере присутствовал крупный сербский философ, литератор и публицист – Мило Ломпар.

Он рассказывал об исторических связях сербов и русских в Новороссии – о переселении сербов на территорию современного Донбасса во времена Российской империи. Сегодня в рядах защитников ЛДНР есть и потомки этих переселенцев.

«Гражданская война есть, но не это главное. Главное – это война коллективного Запада под руководством США против России. Попытка ослабить Россию, не дать занять место регионального лидера, не дать устанавливать правила игры. Это просто детонация России», – говорит в фильме луганский писатель Глеб Бобров, предсказавший в своей книге конфликт в Донбассе за несколько лет до начала войны.

«Здесь проводилась очень мягкая форма этноцида. Они сделали достаточно системные вещи. Они забрали воспитание, гуманитарную сферу и культуру. Поэтому здесь мягко насаждалось украинское. Самое страшное, что они сделали – они за 22-23 года независимости вырастили поколение людей, которым идеологемы украинского национализма были вбиты в голову. Плюс все эти люди были, что называется, больны Западом. Они сумели объяснить, что Запад – это страна эльфов, а Россия – это Мордор», – добавляет Бобров.

«На самом деле, и в России в 90-е годы шли очень похожие процессы, поскольку мы думали, что Запад нас ждет с распростертыми объятиями, мы сумеем настроить свою жизнь по этим чудесным правилам, которые обеспечивают благосостояние Европы и Америки. Украина, Прибалтика, Грузия – почти все страны идут по пути отказа от собственного суверенитета, который они считают бременем. Они реально желают, чтобы их взял Запад, Америка, под внешнее управление. Это сознательный выбор и властных элит, и, в значительной степени, населения», – констатирует работающий и в Донецке российский военкор Андрей Бабицкий.

Один из командиров донецкого ополчения Александр Ходаковский отмечает, что война в Донбассе стала следствием предательства бывших местных элит из Партии регионов, отказавшихся поддержать Русскую весну и сбежавших в Киев.

«Самый страшный вопрос заключается в том, что прежде, чем принять решение о военном способе давления, они спросили у нашей элиты – можно ли это делать. И наша бывшая элита согласилась и разрешила. Этот процесс не мог состояться без одобрения со стороны элиты», – сказал Ходаковский.

«Мы – часть России, Россия – часть нас, это наше общее пространство. Это все равно что, как бы это драматично ни было, членов семьи сделать врагами, например. К сожалению, так случилось между нами и украинцами. Но это был добровольный выбор украинцев…Мы ориентируемся на Россию, на сохранение всего, что нас связывало всегда с Россией. Мы не можем позволить себе считать Россию врагом. Это может быть итоговой фразой. Понимаете, Украина позволила себе сделать Россию врагом. Мы этого позволить себе не можем», – подчеркивает донецкий командир.

«Война идет четвертый год, она перестала быть модной. Сейчас про нее все реже вспоминают, все реже её показывают по телевизору. И те, кто в свое время пытался сделать имя на этой войне, получить какую-то известность, давно переключились на другие темы. Но есть люди, которых практически никто не знает. Но они каждую неделю, каждый месяц продолжают нам помогать. Отрывают деньги от семейного бюджета, тратят свое время, рискуют своей жизнью. Для того, чтобы у нас было снаряжение, обмундирование, худо-бедно, какие-то прицелы, какие-то средства радиосвязи. Вот для этих людей из Москвы, из Сибири, из многих других городов, в том числе и западных стран – я хочу передать огромную благодарность от себя и от всех наших бойцов. Они спасают наши жизни, они участвуют в этой войне так же, как бойцы моего батальона», – рассказал создателям фильма командир Батальона «Призрак» ЛНР Алексей Марков.