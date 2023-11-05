В Сербии резко увеличивается влияние США

На минувшей неделе Запад добился отставки единственного русофила в команде президента Сербии – директора БИА (аналог ФСБ) Александра Вулина.

Следствием этого может стать переход сербской спецслужбы под полный контроль американских властей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пятницу, 3 ноября, директор сербской спецслужбы БИА (Безбедносно-информативна агенција, аналог ФСБ в России) Александр Вулин подал заявление об отставке. По его словам, «США и ЕС требуют мою голову в качестве предварительного условия, чтобы не вводить санкции против Сербии».

Политик, который до прихода в БИА работал на постах министра обороны и главы МВД Сербии, подчеркнул, что введение против него персональных американских санкций, а теперь и отставка, вызваны его политической позицией.

«Я отказываюсь отринуть политику военного нейтралитета и братства с Россией и Китаем. Это маленькая победа для США и ЕС, но и большая победа для меня, потому что я доказал, что Сербия и сербский народ стоят любых жертв», – заявил Александр Вулин.

Президент Сербии Александр Вучич, которому на протяжении многих лет верно служит Вулин, принял жертву своего соратника с явным облегчением. При этом Вучич подтвердил, что отставка главы сербской спецслужбы продиктована из США.

«Конечно, давление было с самого начала, с тех пор, как его назначили на эту должность. С первого дня, и недвусмысленное. Он прекрасно знает, как это происходило, и какие последствия были или какими они могут быть. Не могу комментировать все, потому что я обязан хранить тайну», – заявил президент Сербии.

«Александр Вулин никогда не был русским агентом. Любил ли он Россию больше, чем немцев или англичан? В этом нет сомнения. Он гордится этим. То, что он работал на другую страну, а не на Сербию – наглая ложь. Я бы не хотел говорить, кто является агентом других стран, в основном западных, а кто вообще на побегушках у США», – добавил Вучич.

Последние слова звучат как явка с повинной. Дело в том, что сербские СМИ давно написали о том, что кресло директора БИА может занять Марко Джурич, ныне являющийся послом Сербии в США. В 2000 году Джурич был активистом пресс-службы движения «Отпор», организатора «цветной революции» в Югославии и свержения Слободана Милошевича. Позже он работал научным сотрудником прозападного «Института политических исследований» в Белграде.

В 2012 году Джурич ушёл в политику, присоединившись к команде Вучича. А в 2020-м именно из его уст прозвучала взорвавшая российские СМИ «эмоциональная реакция Сербии» на твит официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, саркастически оценившей унизительную позу Александра Вучича во время подписания соглашений в Овальном кабинете Белого дома. Тогда перед Вучичем пришлось извиняться лично Путину.

По актуальной информации сербских источников, слухи в СМИ ходили не просто так, и своей отставкой Александр Вулин обязан, в том числе, Марко Джуричу. А непосредственной причиной послужила попытка директора БИА вычистить из рядов сербской спецслужбы американскую агентуру.

Дело в том, что в Сербии достаточно много – как для страны, которую бомбили самолёты НАТО, – прозападных местных элит. Именно на таких людей делал ставку Запад, выращивая и культивируя их, – в том числе и в России. Но в РФ очищение госаппарата и общества от наиболее радикальных «западников» произошло прошлой весной, после начала СВО.

В Сербии же Запад хочет сыграть на опережение, пока их прокси имеют хоть какое-то влияние, отсюда и такие точечные удары. Сначала Вучича вынудили объявить досрочные выборы, на которых его партия получит значительно меньше мест в парламенте и местных советах, чем имеет сейчас. А после этого угрозой санкций заставили снять руководителя спецслужбы, чтобы максимально ослабить сопротивляемость сербских властей западному вмешательству.

При этом Вучич и его партнёры по правящей коалиции фактически пытаются переломить сербское общество через колено, насильно навязывая ему курс на Запад, хотя у сербов совсем другие геополитические ориентации.

Например, опрос граждан Сербии, проведенный для RT Balkan авторитетным изданием «Новая сербская политическая мысль», показал убедительную поддержку укрепления связей с БРИКС: 38,3% сербов явно поддерживают более тесные отношения с этой организацией, а 33,1% из них выбрали ответ «скорее да, чем нет». При этом только 21% полностью поддерживает вступление Сербии в ЕС, и только же выбрали вариант «скорее да, чем нет». Напротив, 25% граждан категорически против членства в ЕС, в то время как 22,9% из них ответили «скорее нет, чем да».

Однако после объявления досрочных выборов Александр Вучич заявил, что Сербия не откажется от евроинтеграции, пообещав, что «это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем». Однако коалиционный партнёр Вучича, ныне глава МИД Ивица Дачич оказался куда прямолинейнее. Он признал, что Сербия никогда всерьез не рассматривала возможность вступления в какие-либо другие региональные и евразийские организации, кроме ЕС.

«Мы находимся в самом сердце Европы, и невозможно думать ни о чем другом, включая БРИКС, который приемлем для нашего народа, потому что состоит из стран, которые позитивно относятся к Сербии», – сказал Ивица Дачич 4 ноября, и добавил, что БРИКС даже не существует как организация.

В свою очередь, американский посол в Белграде Кристофер Хилл 3 ноября сообщил, что США не играют никакой роли в кадровых решениях сербских властей. Однако ранее Хилл неоднократно подчёркивал, что «решать проблемы Западных Балкан должны США и ЕС».

Посол США также считает, что граждане понимают, – «у Сербии нет другого выбора, кроме как быть частью Запада», и советует сербской молодежи оставить историю историкам, ненависть – негативным людям, и вместо этого искать работу в американских компаниях. Кстати, одной из таких компаний является принадлежащий экс-директору ЦРУ Дэвиду Петреусу медиа-холдинг, который является ключевым элементом избирательной кампании прозападных сил в Сербии.