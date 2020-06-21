В Сербии сегодня проходят выборы. Самая трогательная ситуация – в Косово

21.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В Сербии сегодня проходят выборы в парламент. Самая трогательная ситуация – в захваченном албанскими сепаратистами крае Косово. В сербских анклавах люди идут на участки как на праздник – с флагами и песнями.

Всего в Косово около 100 тысяч сербских избирателей из 1 миллиона 800 тысяч жителей этого отторгнутого от страны края. Для сербов открыты 140 избирательных участков. Работающие в них члены избиркомов снабжены масками и перчатками, а также дезинфицирующими средствами, с учетом действующих в крае карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

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Непосредственный контроль за выборным процессом осуществляет ОБСЕ, эта организация задействовала для этого порядка пяти сотен своих сотрудников и волонтеров. После закрытия избирательных участков именно члены ОБСЕ доставят урны с бюллетенями на подконтрольную Белграду территорию – в города Рашку и Вранье для подсчета голосов.

Сами участки охраняет так называемая «косовская полиция», которая, как заявляют представители ОБСЕ, плотно сотрудничает с ними.

Наибольшая активность избирателей наблюдается в Косовской (Северной) Митровице, Лепосавичах, Грачанице, Гнилане, Липляне.

«Все избирательные участки открыты вовремя, и, согласно имеющейся у меня информации, процесс голосования идет наилучшим образом, – прокомментировал ситуацию лидер местной партии «Сербский список», «министр администрации и местного самоуправления» Косово Горан Ракич. – Высокая явка с раннего утра является четким показателем того, что сегодня день демократии».

«С каждый днем наша жизнь должна улучшатся, сербские беженцы должны возвращаться в родные края, иметь больше возможностей найти работу, сербские общины должны развиваться и устанавливать более прочные связи с Белградом», – озвучил связанные с выборами надежды косовских сербов мэр Грачаницы Срджан Попович.

«ПолитНавигатор» продолжит следить за ходом дня голосования в Сербии.