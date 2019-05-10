В Сербии шествие «Бессмертного полка» состоялось, несмотря на проливной дождь

10.05.2019, Белград, Михаил Рябов

В столице Сербии 9 мая состоялось шествие «Бессмертный полк» по маршруту от кладбища советских воинов – освободителей Белграда – до здания парламента (Скупщины). Несмотря на проливной дождь, акция получилась массовой.

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«Народ реагировал отлично. Несмотря на дождь, 99% участников шествия дошли весь путь до конца, от кладбища Советским воинам, освободителям Белграда, до сербской скупщины (парламент Сербии). И далее очень многие остались на концерт в честь Дня Победы.

Участвовали обычные люди, патриоты России и Сербии, было много молодёжи, что особенно радует, люди более старого поколения несли фотографии своих предков, участников народно-освободительного движения Югославии, борцов с западным фашизмом», – рассказал «ПолитНавигатору» Андрей Родионов, руководитель движения «Русско-славянское объединение и возрождение».

«России надо проводить больше таких акций, народ в славянских странах этого ждёт, в Сербии особенно. Это говорили многие сербы – участники шествия», – подчеркнул общественник.

«Очень многие участники парада проводили очевидные параллели между прошлой борьбой с нацистской Германией и её союзниками, и современным противостоянием с НАТО, которое ничуть не лучше своих нацистских предшественников. Кстати, по моему мнению, в данной акции явно не хватало официальной антинатовской позиции, это отмечали многие участники шествия», – также отметил Родионов.