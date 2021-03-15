В Сербии скончался легендарный осетинский доброволец

15.03.2021, Белград, Алексей Топоров

В ковид-стационаре в Батайнице в Сербии умер доброволец из Южной Осетии Альберт Андиев, которые воевал в 1999 году в Косово против албанских сепаратистов.

Сербский филиал российского мотоклуба «Ночные Волки» заказал поминальную службу по Андиеву в церкви Святой Троицы в Горни-Адроваце, установленной на месте, где в 1876 году, воюя за сербов, погиб русский доброволец, полковник Николай Раевский.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Альберт Ахсарбекович Андиев скончался от коронавирусной инфекции в пригороде Белграда – Батайница, в местной больнице. Его кончина вызвала большой резонанс в сербском обществе, где этот человек пользовался заслуженным уважением.

Уроженец Южной Осетии, пережившей в начале 90-х агрессию со стороны Грузии, Андиев в 1999 году по собственному желанию приехал в Югославию, против которой развязали войну албанские сепаратисты из «Армии освобождения Косово» (UCK) и НАТО, вооружавшее и готовившее бандитов и помогавшее им бомбардировками военной авиации. Добровольца взяли на службу снайпером 549-й моторизованной бригады Войска Югославии, защищавшей государственную границу с Албанией и Македонией на протяженности 150 километров.

В бою с бандитами при Суве Реке вражеский снайпер попал Андиеву в глаз, но тот продолжил бой до тех пор, пока не потерял сознание. В больнице Андиев не долежал положенного срока и сбежал на фронт, где впоследствии получил ранение в руку. По окончании боевых действий он принял решение остаться в Сербии, где женился и у него родился сын – Лазарь.

Впоследствии Альберт Андиев приезжал в воюющий Донбасс, чтобы морально поддержать жителей народных республик. В Сербии ветеран косовской войны пользовался неизменным почетом и уважением, и его нередко приглашали выступать на различных публичных мероприятиях. В частности, в связи с его смертью один из пабликов в фейсбуке напомнил его выступление на форуме, организованном юридическим факультетом Белградского университета «Во время войны закон молчит», на которое аудитория отреагировала стоячими овациями.

«Я сижу с вами и смотрю на то, как во время войны закон молчит. Никаких прав по отношению к вам не соблюдалось! Они всегда ненавидели вас и будут ненавидеть вас, пока вы существуете. Не потому, что вы плохие или хорошие, а потому, что то непокорны. Если однажды я не увижу этот вызов в глазах хотя бы одного серба из тысячи, я буду знать, что вас больше нет: вы стали рабами, а именно это они хотели сделать с вами. Я не сражался за рабов, я не дрался вместе с рабами, и вы не маленькие русские здесь, на Балканах, как некоторые любят говорить, вы – большие сербы у себя дома. И вам нужно помнить об этом», – сказал Андиев.