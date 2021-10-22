В Сербии «Спутник V» собственного производства получил официальное разрешение

22.10.2021 17:44 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Российская антиковидная вакцина «Спутник V», произведенная по лицензии белградским Институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», получила одобрение Агентства по лекарствам и медицинскому оборудованию Сербии.

Об этом сообщил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это означает, что с сегодняшнего дня «Спутник V», произведенный в Сербии, начнут использоваться в пунктах вакцинации по всей стране», – сказал Попович, который также является председателем Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией.

Министр отметил, что на данный момент в Институте «Торлак» было произведено около 1,5 миллиона доз вакцины «Спутник V», и что до конца года будет произведено не менее четырех миллионов доз. Он также напомнил о том, что производство российского препарата в Сербии началось в июне этого года, когда президенты Александр Вучич и Владимир Путин совместно дали старт началу производства, при этом Сербия – первая и единственная страна в Европе, которая производит «Спутник V».

«Мы благодарны нашим российским друзьям за их готовность поделиться с нами знаниями и технологиями, необходимыми для производства этой вакцины. Тем, что хранится в строгом секрете от других стран, Россия была готова поделиться с нами тогда, когда мы в этом больше всего нуждались. Вот как поступают настоящие друзья, и мы никогда не забудем этого», – сказал Попович.

Директор Института онкологии и радиологии Сербии доктор Даница Груичич сообщила, что уже получила сегодня первую дозу вакцины «Спутник V», которая была произведена в Белграде. И добавила, что именно сейчас намерена сделать первую в своей жизни прививку от COVID-19.

«В течение семи лет Министерство здравоохранения размышляло о будущем Института «Торлак», и мы теперь видим насколько необходимо его возрождать, а не ждать пока мы станем «вакцинно- суверенной державой». В Сербии теперь есть вакцина, на которую наши друзья из России дали нам лицензию. Я горжусь, что именно с этого началось возрождение Института «Торлак», которому уже сто лет», – отметила Директор Института онкологии и радиологии.