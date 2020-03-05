В Сербии стартовала избирательная гонка – прозападные майданщики объявили бойкот

05.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Очередные парламентские и местные выборы пройдут в Сербии 26 апреля, кампания продолжится более 50 дней и станет одной самых длинных за всю историю сербского государства.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые граждане Сербии, я только что подписал указ о выборах народных избранников, – прокомментировал начало избирательной кампании в парламент президент Сербии Александр Вучич. – Они назначены на 26 апреля этого года. Желаю всем участникам успеха. Пусть все проходит в демократической атмосфере. Конечно, будут высокие тона и страсти, они всегда были и будут, но важно, чтобы все прошло демократично».

В свою очередь спикер Народной Скупщины Сербии Майя Гойкович объявила о проведении в тот же день местных выборов.

Теперь желающим баллотироваться в депутаты предстоит собрать десять тысяч подписей в поддержку своих кандидатур и сдать их в избирательные комиссии не позднее полночи 10 апреля. Сама предвыборная гонка – агитация и полемика – прекратится 23 апреля.

В Народной Скупщине 250 мест. Ожидается, что возглавляемая Александром Вучичем Сербская прогрессивная партия пойдет на выборы в коалиции с Социал- демократической партией Сербии министра торговли, туризма и телекоммуникаций Расима Ляича, Социалистическим движением Александра Вулина и Партией объединенных пенсионеров Сербии. Глава МИД Ивица Дачич и его Социалистическая партия – главный партнер прогрессистов в парламенте прошлого созыва, на выборы пойдет отдельно, блокируясь с прежними соратниками только по необходимости на местных выборах.

Оппозиция на выборах будет представлена Сербской радикальной партией, Либерально-демократической партией, партией СПАС Александра Шапича, скандальным уличным протестным движением «Один из пяти миллионов», Партией современной Сербии, Движением «Сербия 21», Сербской партией «Заветники», Движением за восстановление Королевства Сербия.

Как и было заявлено ранее, прозападная либеральная оппозиция более года устраивающая уличные провокационные акции будет бойкотировать выборы. Речь идет об «Альянсе за Сербию», куда входят Партия свободы и справедливости олигарха Драгана Джиласа, Демократическая партия, Движение «Двери» Бошко Обрадовича, Народная партия Вука Еремича, Движение свободных граждан, движение «Этого достаточно!» (можно перевести по смыслу как «Сыты по горло» – ред.), инициатива «Не отдадим Белград», «Государствообразующее движение Слободана Самарджича».

На пресс-конференции внесистемников лидер демократов Зоран Лутовац заявил, что без оппозиции выборы, якобы, будут не действительными, и что Александр Вучич создает собственную карманную оппозицию.

Вне выборного процесса остаются движение «Метла» и «Новая партия» Зорана Живокивча, которые пока никак не могут принять решение об участии в выборах. А также Народная партия, чей вице-президент и депутат Скупщины Санда Рашкович Ивич назвала опыт парламентской работы, где ни одна поправка ее малочисленной фракции не была принята, – фарсом, но пока еще не решила присоединиться к бойкоту внесистемников.