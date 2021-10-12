В Сербии стартовали российско-сербские летно-тактические учения «БАРС-2021»

12.10.2021 00:00 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сегодня в рамках «Братства авиаторов России и Сербии» (БАРС) на сербской территории начались совместные учения ВВС двух стран.

Мероприятие, в котором задействованы десятки боевых машин – самолеты и вертолеты, продлятся до 16 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российско-сербские учения проходят на базах военных аэродромов «Батайница» и «Ладжевцы», а также на полигоне «Посулянская ливада». В маневрах участвуют боевые самолеты МИГ-29, системы ПВО, а также впервые – вертолеты Ми-35.

«В рамках учений совместные российско-сербские экипажи на истребителях МиГ-29 отработают боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары и выполнение атак низкоскоростных целей, – говорится в сообщении Министерства обороны России. – На вертолетах Ми-8 и Ми-35 будут отработаны десантирование и эвакуация, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи… Перед началом учений российские летчики прошли обучение авиационной терминологии и фразеологии ведения радиообмена на сербском языке»

В целом, совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС» проводится ежегодно, начиная с 2015 года, поочередно – то на сербской, то на российской территориях.

Параллельно с саммитом к 60-летию Движения неприсоединения на территории Белградской ярмарки открылась юбилейная 10-я Международная ярмарка вооружений и военной техники «Партнер 2021», в рамках которой Сербия и Азербайджан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

На ярмарке, которая продлится до 14 октября, представлено более 70 единиц тяжелых вооружений и военной техники, производства Сербии: артиллерийские и ракетные системы, авиация, системы обороны, модернизированные боевые машины, новая бронетехника, беспилотники, противотанковые комплексы, телекоммуникационные системы управления огнем, вездеходы, а также – различные типы управляемых и неуправляемых ракет. Помимо этого на выставке также представлена военная техника России, КНР, США, Франции.