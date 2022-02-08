В Сербии установят памятник герою обороны Косово от албанских бандитов

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Президент Сербии Александр Вучич инициировал установку памятника освободителю Ораховаца в 1998 году, полицейскому «генералу» Раденовичу в Крушеваце.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По инициативе Александра Вучича в Крушеваце будет установлен памятник подполковнику полиции Югославии и Сербии Велько Раденовичу (1955-2012), командиру спецподразделений сербской полиции из косовского Призрена, героя, воспетого в песне «Генерал, генерал», и лидеру освободительной битвы за косовский Ораховац в 1998 году.

Первый памятник знаменитому «генералу», как его часто называли соратники и поклонники, будет установлен в крушевацкой Багдале, недалеко от популярного парка и всего в сотне метров от родового дома потомков Раденовичей, и будет открыт 24 марта в ходе церемонии, приуроченной к началу агрессии НАТО.

Памятник герою будет трехметровой высоты с постаментом, окруженный скамейками и деревьями, при этом фигура «генерала» будет представлена ​​в его фирменном узнаваемом полевом мундире, а рядом с ним будет стоять волк, как символ сопротивления.

«Прошло 10 лет со дня его смерти, много времени, и все же, вспомнили о нашем Велько. Нам сказали, что на церемонии прозвучит песня Куюнджича «Генерал, генерал», в которой описывается героизм моего мужа», – не скрывая эмоций, поделилась своими впечатлениями от предстоящего события вдова воина Славица Раденович.

Велько Раденович родился в косовской Джаковице, затем жил в других городах края – Пече и Вучитрне. На войну в 1998 году ушел, будучи больным диабетом, с инсулином в кармане.

После того, как сербские силы покинули Косово, возглавлял спецподразделение полиции в южной Куршумлии, возле административной границы с родным оккупированным краем.

Ушел в отставку в качестве помощника командира отряда жандармерии в Кралево, форму которого сегодня с гордостью носит его сын Вукашин.

Отличался смелостью и веселым нравом. Рассказывают, что в период операции к Косово после возвращения в Призренский штаб кто-то доложил Раденовичу, что у него в шляпе две дырки, а когда он осмотрел головной убор, то увидел два явных следа от снайперской винтовки.